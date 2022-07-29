Петербуржцы назвали самые любимые туристические места в городе

Среди объектов новой туристской географии Санкт-Петербурга большей популярностью у местных жителей пользуется остров Новая Голландия. На втором месте — "Остров фортов". Тройку лидеров замыкает "Севкабель порт". Такие результаты показал опрос, который провела газета "Петербургский дневник" с порталом "Единая карта петербуржца".

Небоскрёб "Лахта центр" занял лишь четвёртое место, его хотят посетить или уже посетили всего 11% респондентов. Ещё меньше местных жителей предпочитают для проведения досуга Никольские ряды и общественное пространство внутри Гостиного Двора. Деревянную набережную в Приморском районе и "Ленфильм" выбрали лишь 7% и 6% опрошенных соответственно.

Каждый четвёртый петербуржец посещает одно из названных мест хотя бы раз в год. 28% респондентов бывают там от одного до трёх раз, а 20% жителей отдыхают в общественных пространствах больше пяти раз в год. Ещё 14% признались, что ни разу не посещали новые городские объекты, притягивающие внимание туристов.