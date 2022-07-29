Лоб в лоб: На Кубани в жёстком ДТП с легковушкой и фурой погибла семья с тремя детьми

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате которого погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.





Всё произошло в Тимашевском районе на автомобильной дороге Роговская – Приморско-Ахтарск. По данным прокуратуры, "форд" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. В этот момент в салоне легковушки находился водитель 1962 года рождения, его супруга (1967 г. р.) и трое детей в возрасте 7, 11 и 13 лет. От полученных травм все погибли на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Тимашевского района организовала проверку.