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29 июля, 15:17

Лоб в лоб: На Кубани в жёстком ДТП с легковушкой и фурой погибла семья с тремя детьми

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры на Кубани

<p>Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Обложка © <a href="https://t.me/proc_23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Краснодарского края</a></p>

Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Обложка © Прокуратура Краснодарского края

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате которого погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

  • Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Фото © Прокуратура Краснодарского края
    Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Фото © Прокуратура Краснодарского края
  • Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Фото © Прокуратура Краснодарского края
    Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Фото © Прокуратура Краснодарского края

Место ДТП, где столкнулись грузовик и легковушка. Фото © Прокуратура Краснодарского края

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Всё произошло в Тимашевском районе на автомобильной дороге Роговская – Приморско-Ахтарск. По данным прокуратуры, "форд" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. В этот момент в салоне легковушки находился водитель 1962 года рождения, его супруга (1967 г. р.) и трое детей в возрасте 7, 11 и 13 лет. От полученных травм все погибли на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Тимашевского района организовала проверку.

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Ранее смертельная авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск – Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся в лоб со встречным автобусом Iveco. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

Николь Вербер

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