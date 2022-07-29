В Херсонской области многодетная семья не выходит на связь после обстрела ВСУ
Семья из пяти человек, в том числе троих детей, пропала после обстрела со стороны ВСУ посёлка Брилёвка Херсонской области минувшей ночью. Об этом рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Там была семья — двое взрослых и трое детей. Они ночевали в доме, потом вроде как были в подвале. Но там сгорело всё. Их тел пока не нашли, а значит, говорить, что они погибли, мы не можем. Они числятся пропавшими без вести", — уточнил он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах населённого пункта Сачковичи Климовского района со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет.
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