Главарь националистического полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу барака с украинскими пленными в Еленовке, большая часть из которых являлась именно азовцами. Пост с угрозами Билецкий опубликовал в своём телеграме.

Произошедшее он назвал "спланированным актом" и "нарушением обычаев и законов войны". Вся риторика обращения руководителя "Азова" говорит о том, что в обстреле Еленовки он винит российскую сторону, несмотря на уже опубликованные доказательства того, что барак с пленными загорелся от попадания ракеты HIMARS. Это вооружение украинской армии поставляют США.