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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 15:05
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Командир "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к удару по СИЗО в Еленовке

Главарь националистического полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу барака с украинскими пленными в Еленовке, большая часть из которых являлась именно азовцами. Пост с угрозами Билецкий опубликовал в своём телеграме.

Произошедшее он назвал "спланированным актом" и "нарушением обычаев и законов войны". Вся риторика обращения руководителя "Азова" говорит о том, что в обстреле Еленовки он винит российскую сторону, несмотря на уже опубликованные доказательства того, что барак с пленными загорелся от попадания ракеты HIMARS. Это вооружение украинской армии поставляют США.

"Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несёт ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания", написал Билецкий.

Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ
Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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Telegram / Андрій Білецький

Алексей Берковиц
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