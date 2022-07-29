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29 июля, 15:04

Крушение спасательного вертолёта Ми-8 в горах Грузии попало на видео

В горах Грузии разбился участвовавший в поисковой операции вертолёт Ми-8

В Грузии вертолёт приграничной полиции Ми-8 потерпел крушение в горах Гудаури. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как воздушное судно в какой-то момент начинает кружиться вокруг себя, затем его сносит в бок, после чего винтокрылая машина врезается в скалы и взрывается.

Вертолёт Ми-8 разбился в горах Грузии. Видео © t.me / RU_CHP

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что на борту Ми-8 помимо членов экипажа были спасатели и врачи. Вертолёт был отправлен на поиски пропавших парапланеристов. О пассажирах воздушного судна информация пока не поступала, однако, вероятнее всего, никто не выжил, отметили в ведомстве.

Два человека погибли из-за крушения легкомоторного самолёта в Боснии и Герцеговине

Два человека погибли из-за крушения легкомоторного самолёта в Боснии и Герцеговине

Ранее отдыхающие туристы сняли на видео момент падения самолёта в океан. В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что в момент крушения на борту находился лишь пилот. Он не только остался жив, но и не получил ни одной царапины.

Обложка ©

Telegram / RU_CHP

Александра Васильева

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