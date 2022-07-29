Мэр Нью-Йорка заявил о "невиданном" кризисе в США, выдав в Байдене законченного лжеца
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении сильнейшего кризиса в США
Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о "сильнейшем кризисе" в США. Об этом пишет в пятницу американское издание New York Post. Слова Адамса идут в разрез с недавним заявлением президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны всё в порядке.
"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — заявил градоначальник.
Лайф сообщал, что ранее пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер уличили во лжи о рецессии. Во время брифинга в Белом доме она вступила в перепалку с журналистом и попыталась соврать об экономической ситуации в стране. Рецессию в США также отрицал и сам президент Джо Байден. По его словам, американской экономике это совсем не грозит.