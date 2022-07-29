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29 июля, 15:24

Мэр Нью-Йорка заявил о "невиданном" кризисе в США, выдав в Байдене законченного лжеца

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении сильнейшего кризиса в США

Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о "сильнейшем кризисе" в США. Об этом пишет в пятницу американское издание New York Post. Слова Адамса идут в разрез с недавним заявлением президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны всё в порядке.

"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", заявил градоначальник.

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Лайф сообщал, что ранее пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер уличили во лжи о рецессии. Во время брифинга в Белом доме она вступила в перепалку с журналистом и попыталась соврать об экономической ситуации в стране. Рецессию в США также отрицал и сам президент Джо Байден. По его словам, американской экономике это совсем не грозит.

Обложка ©

unsplash.com / Robb Miller

Алексей Берковиц

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