Мэр Нью-Йорка заявил о "невиданном" кризисе в США, выдав в Байдене законченного лжеца

Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о "сильнейшем кризисе" в США. Об этом пишет в пятницу американское издание New York Post. Слова Адамса идут в разрез с недавним заявлением президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны всё в порядке.

"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — заявил градоначальник.