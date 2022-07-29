Психолог: Нередко в желании детей носить одежду противоположного пола виноваты родители

Желание ребёнка одеваться в одежду, предназначенную для другого пола, говорит о наличии травмирующего сценария. Об этом психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала "Газете.ru".

Она объяснила, что немаловажную роль в этом вопросе играют и родители. Бывают случаи, когда они хотели воспитывать девочку, но появился мальчик. Тогда пара на бессознательном уровне хочет увидеть в нём дочь и начинает воспитывать его соответствующим образом, а ребёнок им подыгрывает.

"Бывают ситуации, когда мальчик или девочка в социуме сталкиваются с буллингом. Тогда через смену образа ребёнок хочет дистанцироваться от себя настоящего. Также важно понимать, что дети до 10–12 лет бессознательно проживают травмы своих родителей", — предупредила психолог.

Случаются прецеденты, когда мать не принимает свою женственность, а дочь следует её примеру. Или же наоборот: когда папа отвергает мужественность, то сын, скорее всего, начнёт примерять платья, продолжила Хадарцева.

По словам специалиста, нередко дело лишь в детской ревности: когда сестра, например, примеряет одежду брата. Если это единичный случай, то, по всей видимости, ребёнок таким образом изучает мир, успокоила психолог. Но если это происходит регулярно, то стоит обратиться к специалисту.