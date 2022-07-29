Удары по изолятору в ДНР были целенаправленны, поскольку велись из высокоточных HIMARS

Американское оружие HIMARS, которым ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными в ДНР, очень точное, и удар корректируется со спутников. Поэтому огонь вёлся по объекту целенаправленно, а нахождение там азовцев было общеизвестным фактом, рассказал телеканалу "360" военный эксперт Борис Джерелиевский.

"Там предельно точные удары. Мы это можем видеть по Антоновскому мосту, где они укладывали ракеты буквально одну в одну. <…> Они будут обвинять в этом нас, что мы убили пленных", — отметил он.