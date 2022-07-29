Удары по изолятору в ДНР были целенаправленны, поскольку велись из высокоточных HIMARS
Эксперт Джерелиевский объяснил точностью HIMARS целенаправленность ударов ВСУ по изолятору
Американское оружие HIMARS, которым ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными в ДНР, очень точное, и удар корректируется со спутников. Поэтому огонь вёлся по объекту целенаправленно, а нахождение там азовцев было общеизвестным фактом, рассказал телеканалу "360" военный эксперт Борис Джерелиевский.
"Там предельно точные удары. Мы это можем видеть по Антоновскому мосту, где они укладывали ракеты буквально одну в одну. <…> Они будут обвинять в этом нас, что мы убили пленных", — отметил он.
По словам аналитика, волна обвинений в адрес Москвы уже поднимается в украинских СМИ. Киеву выгодно продолжать раскачивать ситуацию против России, чтобы этим обстрелом изолятора привлечь внимание Запада, где начали уставать от конфликта. Джерелиевский полагает, что украинская сторона пойдёт по пути дальнейших провокаций.
Ранее Лайф писал, что в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.
ТАСС / Вадим Белозерцев