ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 18:06

Попавшая в "Миротворец" девочка — об СВО: Это единственное спасение для жителей Донбасса

В том, что Россия начала специальную военную операцию на Украине, нет ничего удивительного. Таким мнением с РИА ФАН поделилась 13-летняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова.

Девушка рассказала, что находиться под обстрелами восемь лет, бояться и не знать, что принесёт завтрашний день, сложно. Поэтому СВО — единственная возможность спасти мирных жителей Донбасса.

"К приходу России я отношусь положительно. Мне, в отличие от людей на только что освобождённых территориях, не доводилось жить при диктатуре и пропаганде украинской власти", — заявила девушка, отметив, что многие боятся возвращения киевского режима.

Савенкова подчеркнула, что для неё Россия — это второй дом, в котором живут её близкие друзья и к которому она относится с любовью.

Фонд борьбы с репрессиями: 72 ребёнка из базы "Миротворца" проживают в России
Фонд борьбы с репрессиями: 72 ребёнка из базы "Миротворца" проживают в России

Ранее украинские силовики внесли Савенкову в список экстремистского сайта "Миротворец" как врага Незалежной. Она обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой помочь исключить её и других детей из списков, но в организации отказались встретиться с ней.

BannerImage

РИА ФАН

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar