Попавшая в "Миротворец" девочка — об СВО: Это единственное спасение для жителей Донбасса

В том, что Россия начала специальную военную операцию на Украине, нет ничего удивительного. Таким мнением с РИА ФАН поделилась 13-летняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова.

Девушка рассказала, что находиться под обстрелами восемь лет, бояться и не знать, что принесёт завтрашний день, сложно. Поэтому СВО — единственная возможность спасти мирных жителей Донбасса.

"К приходу России я отношусь положительно. Мне, в отличие от людей на только что освобождённых территориях, не доводилось жить при диктатуре и пропаганде украинской власти", — заявила девушка, отметив, что многие боятся возвращения киевского режима.

Савенкова подчеркнула, что для неё Россия — это второй дом, в котором живут её близкие друзья и к которому она относится с любовью.