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29 июля, 18:02

Лавров предложил Блинкену вернуться в режим "тихой дипломатии" по обмену заключёнными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном обмен российских и американских заключённых. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по вопросу "двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации".

"Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Песков: Пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет

Песков: Пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет

Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет. Позже её прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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