Лавров предложил Блинкену вернуться в режим "тихой дипломатии" по обмену заключёнными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном обмен российских и американских заключённых. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по вопросу "двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации".

"Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", — говорится в сообщении пресс-службы.