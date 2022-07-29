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29 июля, 17:30
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Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию по Украине и обмен заключёнными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом сообщил шеф американской дипломатии.

"Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, в ходе разговора они обсудили ситуацию по поводу Украины, а также возможный обмен российскими и американскими заключёнными. Кроме того, как сообщил Блинкен, он предупредил Лаврова о последствиях в случае присоединения к России ряда районов Украины. По его словам, тогда США будут вводить дополнительные антироссийские санкции.

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Ранее США пригрозили новыми санкциями при вхождении территорий Украины в состав России. При этом политолог отметил, что этот факт только вызывает улыбку. По его словам, это единственное, чем сейчас Вашингтон может "пугать" Москву. При этом новые рестрикции пойдут только в ущерб союзникам Белого дома, которые в основном сконцентрированы в Европе, отметил эксперт.

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Shutterstock

Николь Вербер

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