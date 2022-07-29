Администрация Белого дома Джо Байдена ничего не сделала, чтобы на начальном уровне урегулировать украинский конфликт. Из-за этого уже осенью Незалежная может столкнуться с рядом больших трудностей. Об этом заявил в интервью изданию Focus британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

Он выразил убеждение, что чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно страны Запада будут поддерживать Киев. Более того, они уже этой осенью могут начать убеждать Незалежную пойти на "территориальные уступки", что приведёт к фактическому разделу страны.

"На Западе уже отчётливо заметна усталость от украинской повестки. У единства есть срок годности", — заявил Фергюсон.