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Опубликовано 29 июля 2022, 17:17
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В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

Der Spiegel: Немецкие гаубицы сломались за месяц боёв на Украине

Некоторые из семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые были отправлены Германией на Украину месяц назад, уже пришли в негодность и требуют ремонта. Об этом пишет Der Spiegel.

В Берлине допустили, что это связано с высокой интенсивностью работы техники, уточняет издание. Оружие якобы рассчитано на 100 залпов в день, тогда как ВСУ превышали допустимую норму, а также вели стрельбу на дальние расстояния. Германия всё же пообещала поставить Киеву дополнительные запчасти, которые должны помочь вернуть гаубицы в строй.

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Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении бросают неисправные американские гаубицы М777, это связано с нехваткой знаний о ремонте и дальнейшей эксплуатации этого вооружения.

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Татьяна Миссуми
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