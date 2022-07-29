В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

Некоторые из семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые были отправлены Германией на Украину месяц назад, уже пришли в негодность и требуют ремонта. Об этом пишет Der Spiegel.

В Берлине допустили, что это связано с высокой интенсивностью работы техники, уточняет издание. Оружие якобы рассчитано на 100 залпов в день, тогда как ВСУ превышали допустимую норму, а также вели стрельбу на дальние расстояния. Германия всё же пообещала поставить Киеву дополнительные запчасти, которые должны помочь вернуть гаубицы в строй.