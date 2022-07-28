Отступающие солдаты ВСУ бросают дорогое американское оружие

Украинские военные при отступлении бросают неисправные американские гаубицы М777, это связано с нехваткой знаний о ремонте и дальнейшей эксплуатации этих вооружений. Об этом после сдачи в плен бойцам ЛНР рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук.

В беседе с РИА "Новости" он сделал сравнение с заграничными армиями, где в случае поломки орудия его убирают и отправляют на ремонт. Здесь же, по словам Савчука, военнослужащим ВСУ было приказано осуществлять ремонт на месте — заниматься этим под постоянными обстрелами практически невозможно.

Украинский командир добавил, что воюющие на М777 расчёты были ранее проинструктированы на местах, однако этих знаний оказалось недостаточно. Савчук признался, что общался с теми, кто проходит эти быстрые курсы, — они, по его словам, "даже толком не знали, как и что делается".