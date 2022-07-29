Петербург присоединился к акции "Единой России" по сбору школьных вещей детям Донбасса

Санкт-Петербург присоединился к акции "Собери ребёнка в школу", чтобы помочь оснастить детей из ЛНР и ДНР принадлежностями для учёбы. Об этом рассказал депутат Госдумы, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.

"Петербургское отделение партии с начала июля собирает гуманитарку для школьников Донбасса, пункты приёма работают во всех районах города. С сегодняшнего дня наша инициатива стартует на федеральном уровне. Запущена общероссийская акция "Собери ребёнка в школу". В этом году акцию расширили на территорию Донбасса", — заявил Боярский.

По его словам, Санкт-Петербург будет оказывать помощь на всех уровнях, чтобы максимально поддержать детей в Донбассе.