Петербург присоединился к акции "Единой России" по сбору школьных вещей детям Донбасса Депутат Боярский: Петербург поможет собрать детей Донбасса в школу в рамках акции ЕР 17640 17640 Фото © ТАСС / Алеев Егор

Санкт-Петербург присоединился к акции "Собери ребёнка в школу", чтобы помочь оснастить детей из ЛНР и ДНР принадлежностями для учёбы. Об этом рассказал депутат Госдумы, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.

"Петербургское отделение партии с начала июля собирает гуманитарку для школьников Донбасса, пункты приёма работают во всех районах города. С сегодняшнего дня наша инициатива стартует на федеральном уровне. Запущена общероссийская акция "Собери ребёнка в школу". В этом году акцию расширили на территорию Донбасса", — заявил Боярский.

По его словам, Санкт-Петербург будет оказывать помощь на всех уровнях, чтобы максимально поддержать детей в Донбассе.

Напомним, что активисты "Единой России" запустили ежегодную акцию "Собери ребёнка в школу", которая проходит не только во всех регионах страны, но и в Донбассе. В рамках акции депутаты и активисты партии, общественные деятели, представители бизнеса и неравнодушные россияне могут помочь многодетным и неблагополучным семьям собрать необходимые вещи и принадлежности для школьников к началу учебного года.

Авторы Анатолий Симоненко