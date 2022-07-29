Третье поражение подряд: "Краснодар" победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" победил екатеринбургский "Урал" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

В первой половине встречи после подачи с углового отличился защитник "Краснодара" Сергей Бородин. Во втором тайме дважды пенальти реализовал армянский хавбек гостей Эдуард Сперцян. В самой концовке окончательный результат установил форвард хозяев Алексей Каштанов.

Для "Урала" поражение стало третьим подряд на старте сезона в РПЛ. Ранее команда Игоря Шалимова уступила на выезде столичному ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).

"Краснодар" набрал четыре очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал", у которого пока нет ни одного балла, опустился на последнюю, 16-ю позицию.