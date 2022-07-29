НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 16:57

Третье поражение подряд: "Краснодар" победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" нанёс "Уралу" третье поражение подряд на старте РПЛ

"Краснодар" победил екатеринбургский "Урал" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

В первой половине встречи после подачи с углового отличился защитник "Краснодара" Сергей Бородин. Во втором тайме дважды пенальти реализовал армянский хавбек гостей Эдуард Сперцян. В самой концовке окончательный результат установил форвард хозяев Алексей Каштанов.

Для "Урала" поражение стало третьим подряд на старте сезона в РПЛ. Ранее команда Игоря Шалимова уступила на выезде столичному ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).

"Краснодар" оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за захода Галицкого в судейскую

"Краснодар" оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за захода Галицкого в судейскую

"Краснодар" набрал четыре очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал", у которого пока нет ни одного балла, опустился на последнюю, 16-ю позицию.

Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. Третий тур

"Урал" — "Краснодар" — 1:3

Голы: Бородин 28' (0:1), Сперцян, с пенальти 59' (0:2), Сперцян, с пенальти 74' (0:3), Каштанов 90 (1:3)

Обложка ©

ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров