Третье поражение подряд: "Краснодар" победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу
"Краснодар" нанёс "Уралу" третье поражение подряд на старте РПЛ
"Краснодар" победил екатеринбургский "Урал" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.
В первой половине встречи после подачи с углового отличился защитник "Краснодара" Сергей Бородин. Во втором тайме дважды пенальти реализовал армянский хавбек гостей Эдуард Сперцян. В самой концовке окончательный результат установил форвард хозяев Алексей Каштанов.
Для "Урала" поражение стало третьим подряд на старте сезона в РПЛ. Ранее команда Игоря Шалимова уступила на выезде столичному ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).
"Краснодар" набрал четыре очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал", у которого пока нет ни одного балла, опустился на последнюю, 16-ю позицию.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. Третий тур
"Урал" — "Краснодар" — 1:3
Голы: Бородин 28' (0:1), Сперцян, с пенальти 59' (0:2), Сперцян, с пенальти 74' (0:3), Каштанов 90 (1:3)
ФК "Краснодар"