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29 июля, 16:57

"Письма героям": Россияне смогут передать слова поддержки участникам спецоперации на бумаге

В России запустили проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z"

<p>Проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z" стартовал в Петербурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vedomstvo_rf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ведомство"</a></p>

Проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z" стартовал в Петербурге. Обложка © Telegram / "Ведомство"

Телеграм-канал "Ведомство" запустил проект "Письма героям" в поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной "Операции Z".

Проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z" стартовал в Петербурге. Видео © Telegram / "Ведомство"

"Тёплые слова сейчас очень нужны нашим защитникам. <...> Бойцам сейчас важно знать, что в них верят, их ждут!" — говорится в публикации.

Россияне могут отправить письмо с пожеланиями и словами поддержки как электронно, так и через настоящий почтовый ящик. Например, сегодня такая возможность появилась у жителей Петербурга на площади Александра Невского. Позже организаторы проекта лично передадут все письма российским военным.

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А на днях в Ставрополе торжественно встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации. Они провели три месяца в зоне боевых действий, успешно выполнив поставленные задачи. Видео трогательной встречи бойцов со своими семьями опубликовал глава региона.

Николь Вербер

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