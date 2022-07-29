"Письма героям": Россияне смогут передать слова поддержки участникам спецоперации на бумаге
В России запустили проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z"
Проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z" стартовал в Петербурге. Обложка © Telegram / "Ведомство"
Телеграм-канал "Ведомство" запустил проект "Письма героям" в поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной "Операции Z".
Проект "Письма героям" в поддержку участников "Операции Z" стартовал в Петербурге. Видео © Telegram / "Ведомство"
"Тёплые слова сейчас очень нужны нашим защитникам. <...> Бойцам сейчас важно знать, что в них верят, их ждут!" — говорится в публикации.
Россияне могут отправить письмо с пожеланиями и словами поддержки как электронно, так и через настоящий почтовый ящик. Например, сегодня такая возможность появилась у жителей Петербурга на площади Александра Невского. Позже организаторы проекта лично передадут все письма российским военным.
А на днях в Ставрополе торжественно встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации. Они провели три месяца в зоне боевых действий, успешно выполнив поставленные задачи. Видео трогательной встречи бойцов со своими семьями опубликовал глава региона.