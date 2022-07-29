Жену экс-священника, упрятанную им в психушку, вызволили благодаря огласке

Жительница Владимирской области Елена М., которую муж-садист избивал и упрятал в психбольницу, освободилась из учреждения благодаря её адвокату и огласке в СМИ, пишет телеграм-канал SHOT.

Теперь Елене предстоит официально доказать свою вменяемость, развестись с мужем, забрать детей и найти работу. Женщина уверена, что признание её недееспособной нужно было мужу, чтобы лишить её родительских прав и поселиться в их доме вместе с любовницей. При этом она не собирается запрещать мужчине видеться с детьми. Также она рассказала о том, как проходила её "госпитализация" и в каких условиях ей пришлось жить.

"Они сочиняли там, что я кидала бумаги какие-то, что-то говорила. Этого ничего не было, а условия там жёсткие. Отделение больше похоже на колонию, на тюрьму. Думаю, что его (мужа. — Прим. Лайфа) целью было лишить меня дееспособности, получать выплаты на детей", — рассказала Манько.