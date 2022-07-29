Полянский уверен, что "акция устрашения" в Еленовке приведёт к обратному эффекту

Инциденты с обстрелом следственных изоляторов лишь подстегнут процесс сдачи в плен мобилизованных украинцев. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, произошедшее в Еленовке, где ВСУ применили ракеты HIMARS при обстреле барака с украинскими пленными, являлось местью киевского режима. Украинское командование попыталось наказать военнослужащих, которые "осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь".