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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 16:39

Полянский уверен, что "акция устрашения" в Еленовке приведёт к обратному эффекту

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Обстрел в Еленовке лишь подстегнёт украинских военных к сдаче в плен

Инциденты с обстрелом следственных изоляторов лишь подстегнут процесс сдачи в плен мобилизованных украинцев. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, произошедшее в Еленовке, где ВСУ применили ракеты HIMARS при обстреле барака с украинскими пленными, являлось местью киевского режима. Украинское командование попыталось наказать военнослужащих, которые "осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь".

"Такие акции устрашения лишь подстегнут процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен", убеждён дипломат.

Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ
Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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Алексей Берковиц
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