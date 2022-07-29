Полянский уверен, что "акция устрашения" в Еленовке приведёт к обратному эффекту
Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Обстрел в Еленовке лишь подстегнёт украинских военных к сдаче в плен
Инциденты с обстрелом следственных изоляторов лишь подстегнут процесс сдачи в плен мобилизованных украинцев. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, произошедшее в Еленовке, где ВСУ применили ракеты HIMARS при обстреле барака с украинскими пленными, являлось местью киевского режима. Украинское командование попыталось наказать военнослужащих, которые "осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь".
"Такие акции устрашения лишь подстегнут процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен", — убеждён дипломат.
Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.
LIFE