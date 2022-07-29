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29 июля, 16:21

Туроператоры выплатят клиентам большую часть долга в 24 млрд рублей до конца года

Туроператоры в общей сложности задолжали российским клиентам 24 миллиарда рублей, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она уточнила, что эта сумма накопилась из-за санкций и пандемии и раньше составляла 40 миллиардов рублей, однако с марта этого года сократилась почти вдвое. По словам Догузовой, большая часть долга будет выплачена к концу года, а если бы не существовало санкционного давления со стороны Запада, задолженность удалось бы погасить раньше.

"Вопрос погашения долгов перед россиянами находится на постоянном контроле ведомства", — передаёт газета "Комсомольская правда" слова главы Ростуризма.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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