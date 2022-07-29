Туроператоры выплатят клиентам большую часть долга в 24 млрд рублей до конца года

Она уточнила, что эта сумма накопилась из-за санкций и пандемии и раньше составляла 40 миллиардов рублей, однако с марта этого года сократилась почти вдвое. По словам Догузовой, большая часть долга будет выплачена к концу года, а если бы не существовало санкционного давления со стороны Запада, задолженность удалось бы погасить раньше.