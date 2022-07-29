США снова расширили список антироссийских санкций

Соединённые Штаты ввели санкции против двух россиян и четырёх организаций, связанных с нашей страной. Об этом сообщается в пятницу на сайте американского Минфина.

Под ограничения подпала общественная организация "Креативная дипломатия", президентом которой является Наталья Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Александр Ионов.

"Креативная дипломатия" — это российская НКО, основанная в 2010 году группой молодых международников из России.

На сайте организации говорится, что основная сфера деятельности — "мягкая сила" и "публичная дипломатия". Антиглобалистское движение России — это общественно-политическая организация, выступающая за обеспечение полного суверенитета государств мира, но прежде всего "суверенитета самой России как самостоятельного игрока на политической, экономической и культурной арене мира". "Ионов Трансконтинентал" занимается содействием бизнесу в сфере внешнеэкономической деятельности, а вот чем конкретно занимается агентство Stop-Imperialism, выяснить не удалось.