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29 июля, 16:08

В Бразилии зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

В Бразилии впервые умер человек, заразившийся оспой обезьян, передаёт телеканал "Глобу" со ссылкой на местное Министерство здравоохранения. По данным организации, у умершего были серьёзные проблемы с иммунитетом.

В США могут ввести ЧС из-за оспы обезьян к концу недели

В США могут ввести ЧС из-за оспы обезьян к концу недели

Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан заявил, что оспу обезьян необходимо переименовать, поскольку нынешнее название болезни может задевать чувства темнокожих и лиц нетрадиционной ориентации. Тем временем в ВОЗ обратились к геям с просьбой сократить количество половых партнёров и отказаться от новых любовных связей.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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