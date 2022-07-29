В Бразилии зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

В Бразилии впервые умер человек, заразившийся оспой обезьян, передаёт телеканал "Глобу" со ссылкой на местное Министерство здравоохранения. По данным организации, у умершего были серьёзные проблемы с иммунитетом.

Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан заявил, что оспу обезьян необходимо переименовать, поскольку нынешнее название болезни может задевать чувства темнокожих и лиц нетрадиционной ориентации. Тем временем в ВОЗ обратились к геям с просьбой сократить количество половых партнёров и отказаться от новых любовных связей.