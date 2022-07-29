Масочный режим в связи с угрозой коронавируса действует в больницах четверти российских регионов

В медицинских учреждениях каждого четвёртого российского региона действует масочный режим. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные администрациями субъектов страны.

В нескольких регионах, судя по официальным документам, обязательное ношение масок в медицинских организациях сохранялось со времён прошлой волны ковида: среди них Тверская, Калужская, Ульяновская и Белгородская области, а также Хабаровский и Красноярский края. За последний же месяц обязательный масочный режим вернули в больницах Мордовии, Ставропольского края, Саратовской и Костромской областей. Омский Роспотребнадзор тоже рекомендовал усилить меры профилактики в регионе, обязав своих сотрудников соблюдать масочный режим.

Кроме того, в регионах постепенно возвращается обязательная вакцинация для наиболее уязвимых групп населения. К примеру, в Калмыкии обязательна вакцинация для пожилых людей, а также для большинства сотрудников различных организаций и предприятий, а в Санкт-Петербурге коечный фонд для больных коронавирусом увеличился на 10%.