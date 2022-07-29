Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре против госвласти
Белорусский политолог Александр Федута. Обложка © БелТА
Белорусский политолог Александр Федута сознался в преступлении против государственной власти. Вину он признал в ходе первого судебного заседания по уголовному делу о заговоре с целью захвата госвласти, которое прошло сегодня в Минске. Сначала судебный процесс начался в закрытом режиме, но после по ходатайству Федуты было принято решение продолжить его в открытом формате, передаёт БелТА.
"Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём я признаю", — приводит его слова белорусское агентство.
По уголовному делу проходят пять человек. Так, Федута, юрист Юрий Зенкович и оппозиционер Григорий Костусев обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти. Зенковичу также инкриминированы создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к захвату госвласти и разжигание социальной вражды, совершённое группой лиц. Другие фигуранты — Ольга Голубович и Денис Кравчук — обвиняются в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Напомним, 17 апреля 2021 года Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его семью. Белорусский лидер отметил, что была обнаружена работа иностранных спецслужб (скорее всего, ЦРУ и ФБР США), которые планировали покушение на него и его детей. Позже ФСБ РФ сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что речь идёт об имеющем двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрии Зенковиче и гражданине Республики Беларусь Александре Федуте, которые действовали "по отработанному сценарию "цветных революций".