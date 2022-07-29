Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре против госвласти

Белорусский политолог Александр Федута сознался в преступлении против государственной власти. Вину он признал в ходе первого судебного заседания по уголовному делу о заговоре с целью захвата госвласти, которое прошло сегодня в Минске. Сначала судебный процесс начался в закрытом режиме, но после по ходатайству Федуты было принято решение продолжить его в открытом формате, передаёт БелТА.

"Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём я признаю", — приводит его слова белорусское агентство.

Судебное заседание по уголовному делу о заговоре с целью захвата госвласти. Фото © БелТА

Судебное заседание по уголовному делу о заговоре с целью захвата госвласти. Фото © БелТА

По уголовному делу проходят пять человек. Так, Федута, юрист Юрий Зенкович и оппозиционер Григорий Костусев обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти. Зенковичу также инкриминированы создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к захвату госвласти и разжигание социальной вражды, совершённое группой лиц. Другие фигуранты — Ольга Голубович и Денис Кравчук — обвиняются в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.