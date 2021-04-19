Организация вооружённого мятежа: как белорусские СМИ подают историю о покушении на Лукашенко

Тема покушения на белорусского лидера является одной из основных в российских СМИ. Но что об этом думают сами белорусы? Любопытно, но в провластных изданиях Минска тема госпереворота не является главной или даже одной из главных. О задержании оппозиционеров и предотвращении покушения на главу государства говорят между делом (как о чём-то обыденном). Вероятно, потому, что целью властей является не превращение этой ситуации в какой-то громкий политический процесс (как утверждают представители местной оппозиции), просто желание не нагнетать панику. Ведь физическая ликвидация Александра Лукашенко — это за всякими гранями и красными линиями. На всякий случай телевизионщики сделали интересный сюжет с примерами таких вот ликвидаций или попыток ликвидаций.

Мотивы произошедшего понятны. "Совершенно очевидно, что вторая протестная волна — попытка спровоцировать людей на массовый выход на улицы — не удалась. И в этой ситуации (лидерам протеста. — Прим. ред.) остаётся уповать только на внешние силы и организацию какого-то заговора против действующей власти", — говорит на белорусском "Альфа Радио" местный политолог из числа приближённых к Администрации Президента Белоруссии Александр Шпаковский.

Телеканал ОНТ даёт небольшую подборку мнений российских экспертов — Владимира Соловьёва, Сергея Михеева, Армена Гаспаряна, которые рассматривают мотивы внешние с точки зрения интересов Москвы. И правильно, ведь организаторы (не исполнители, не номинальный глава заговорщиков, а реальные организаторы мероприятия) хотели убийством Батьки ударить именно по российским интересам. Ослабить позиции Москвы накануне возможного начала войны на Украине, создать ещё одну точку нестабильности на западных границах РФ.

Технология вскрытия и задержания террористической ячейки тоже, казалось бы, ясна. "Были подобраны соответствующие исполнители, которые, будучи на территории Белоруссии и выезжая в третьи страны, пытались найти себе пособников в органах государственной власти Белоруссии, в первую очередь в силовых структурах. На каком-то этапе эта "весёлая компания" попала в поле зрения соответствующих органов", — продолжает Александр Шпаковский.

И последнее предложение тут имеет большое значение. Белорусские оппозиционные сайты, которые пишут о задержании куда больше и охотнее, дают понять, что вся операция с начала и до конца была чистой провокацией КГБ. "На первом этапе разные люди обсуждали в Zoom всякие планы. Грубо говоря, болтали: а что, а как, а если. Люди это обсуждали, не имея никаких механизмов реализации своих проектов. Поскольку, судя по всему, они этим занимались какое-то время, об этих разговорах стало известно другим людям — из КГБ", — уверяет обозреватель белорусской службы "Радио Свобода" Юрий Дракохруст. "Появился кто-то, кто сообщил этим разговорчивым людям о существовании некого подполья, сопротивления, далее их выманили в Москву. Судя по всему, эти "белорусские генералы", с которыми встречались Зенкович и Федута, были просто "подставой" — они выполняли свою профессиональную работу. Мне всё видится именно так".

Вполне возможно, что отчасти так и было. Этакий повтор операции "Трест" образца 20-х годов прошлого века, когда отечественные чекисты через подобную подставу вскрыли целую сеть антисоветского подполья. Однако — ещё раз — люди заинтересовали КГБ не потому, что "болтали о чём-то в Zoom", а потому, что обсуждали конкретные моменты операции. Более того, по словам председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, "участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Белоруссии, членов его семьи, организации вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём". То есть, ещё раз, не только говорили, но и приступили к реализации.

В ответ приступили к реализации своего плана и белорусские чекисты. Точнее, реализации его последнего этапа. Так, на телеканале ОНТ сделали небольшое интервью с начальником отдела Следственного управления КГБ Белоруссии Константином Бычеком, где последний рассказал о том, что захват террористов стал следствием длительного процесса. "Оперативно-разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев. Противоправная деятельность этой террористической группы документировалась нами на всех её этапах, в том числе и с применением технических средств объективного контроля", — пояснил белорусский чекист.

Рассказал он и о функциях лидера задержанной группировки. "Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Белоруссии он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих вооружённых сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти. Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых в том числе была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", — заявил Константин Бычек.

О втором задержанном — Александре Федуте — Константин Бычек не сказал. А зря, ведь на первый взгляд кажется, что этот рыхлый интеллигент вообще не имеет ничего общего с заговорщиками. Однако на самом деле господин Федута обладает важнейшим достоинством — он знает всех игроков. "Александр Федута неплохо разбирается в государственном аппарате Белоруссии, в середине 1990-х он был одним из высокопоставленных чиновников (начальником Управления общественно-политической информации Администрации Президента Белоруссии. — Прим. ред.) и мог проверить, с какого рода собеседниками имел дело", — поясняет Александр Шпаковский.

Пояснили белорусы и роль России в операции. По словам Константина Бычека, Москву и ФСБ подключили к операции недавно. "В марте этого года нами была получена информация о планируемом прибытии Зенковича в Москву. В соответствии с имеющимися соглашениями ("Об участии в контртеррористических операциях на территории России и Беларуси", заключённом между белорусским КГБ и отечественной ФСБ в 2016 году. — Прим. ред.), руководство КГБ связалось с руководством российских партнёров и запросило возможность прибытия нашей оперативной группы в Москву. По прибытии в Москву мы ввели наших российских партнёров в курс дела, спланировали и реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на совместное документирование и задержание участников заговора", — пояснил чекист.

И Москва, естественно, помогла.

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