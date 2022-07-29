21-летняя петербурженка освоила 8 типов воздушных судов и попала в Книгу рекордов

Жительница Санкт-Петербурга попадёт в Книгу рекордов. 21-летняя Алиса Куквинова провела за штурвалом в небе 550 часов и является самым молодым командиром двухдвигательного вертолёта в России. Историю бесстрашной девушки рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Девушка-пилот из Санкт-Петербурга попадёт в Книгу рекордов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Алиса ещё с детства полюбила небо: в семь лет впервые прыгнула с парашютом, а в 14 — самостоятельно управляла автожиром. Девушка поступила в лётное училище в Омске и освоила управление самолётами пяти типов и вертолётами трёх видов, в том числе Ми-8. А осенью её пригласили в Национальную службу санитарной авиации, где сначала она была вторым пилотом, но спустя полгода стала командиром. Теперь же в августе её имя официально будет занесено в Книгу рекордов.

При этом в авиации нет понятия слабого пола — девушки соответствуют не только высокому уровню профессионального мастерства, но и стандартам физической подготовки, нормативы сдают наравне с мужчинами. Но Алису старшие товарищи только хвалят. Говорят, что она и человек хороший, и отличный профессионал.

Однако на достигнутом 21-летняя девушка останавливаться не собирается и ставит себе новые цели, например, одна из которых — работа на МКС. На протяжении нескольких лет она писала в "Роскосмос" с просьбой рассмотреть её кандидатуру и в итоге прошла заочный этап отбора. Полёт на орбиту запланирован через 3–4 года, и Алиса намерена на профессиональном уровне пройти испытания кандидатов, которые начнутся ближе к этому времени.