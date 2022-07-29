Forbes заявил, что ЦБ готовится к прекращению биржевых торгов долларом

Центробанк РФ решает, как определять курс рубля к доллару и евро, если под санкции Запада попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа, потому как в таком случае прекратятся биржевые торги. Об этом заявляет Forbes, ссылаясь на свои источники.

Издание уточняет, что такие рестрикции станут жёстким вариантом, при котором якобы будут заморожены все средства клиентов в НКЦ, сейчас их там около 50 миллиардов долларов, все они хранятся в иностранных банках. Утверждается, что при таком раскладе на Мосбирже останутся валюты стран, не принявших санкции. Наиболее ходовым окажется юань, пишет журнал.

"Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса", — цитирует одного из собеседников издание.

Поэтому, как утверждает Forbes, планируется создание внебиржевой платформы — российского аналога Bloomberg, где курс будет определяться на основании котировок десяти крупнейших банков.