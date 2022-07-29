Немецкого министра освистали и пригрозили Нюрнбергским трибуналом из-за поддержки Украины
Die Welt: Министра экономики Германии Хабека освистали во время выступления в Байройте
Министра экономики Германии Роберта Хабека освистали во время выступления в немецком городе Байройт, сообщает газета Die Welt. Местных жителей глубоко возмутили противоречивые заявления политика о поставках вооружений Украине и противостоянии с Россией, которое привело к энергетическому кризису в стране.
Выступление Хабека сопровождалось громким свистом и возгласами "Убирайся!". У демонстрантов также был замечен плакат с надписью "Разжигатель войны", а другой плакат призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.
Ранее семь небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному и федеральному правительствам с предложением задействовать газопровод "Северный поток – 2". В обращении, которое подписали главы городских управлений, говорится, что это целесообразно для обеспечения энергобезопасности. Поскорее сертифицировать и запустить "Северный поток – 2" призвали и в Бундестаге. А газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на опросы, сообщила, что между жителями Восточной и Западной Германии возник разрыв из-за кризиса на Украине. Проведённое исследование показало, что разногласия такие сильные, каких прежде по каким-то другим вопросам почти не фиксировалось.
Новости
Лайф публикует момент жуткого ДТП на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых
сегодня в 15:35
Психолог: Нередко в желании детей носить одежду противоположного пола виноваты родители
сегодня в 15:26
Мэр Нью-Йорка заявил о "невиданном" кризисе в США, выдав в Байдене законченного лжеца
сегодня в 15:24