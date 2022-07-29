Немецкого министра освистали и пригрозили Нюрнбергским трибуналом из-за поддержки Украины

Министра экономики Германии Роберта Хабека освистали во время выступления в немецком городе Байройт, сообщает газета Die Welt . Местных жителей глубоко возмутили противоречивые заявления политика о поставках вооружений Украине и противостоянии с Россией, которое привело к энергетическому кризису в стране.

Выступление Хабека сопровождалось громким свистом и возгласами "Убирайся!". У демонстрантов также был замечен плакат с надписью "Разжигатель войны", а другой плакат призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.