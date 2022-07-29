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29 июля, 11:12

Таролог Аида Мартиросян: Эпидемия коронавируса продлится ещё три года

Карты Таро рассказали звезде телеканала ТВ-3 Аиде Мартиросян, когда закончится пандемия коронавируса. Прогноз Жезлов, Кубков, Мечей и Пентаклей оказался неутешителен: в ближайшее время болезнь никуда не уйдёт и вновь затронет весь мир. Поделать с этим человечество ничего не сможет, говорит таролог.

"Эпидемия коронавируса продлится ещё три года, но затем всё закончится", сказала Мартиросян в специальном выпуске "Пророчества-2022", который покажут на ТВ-3 в эту субботу.

Новый пик заболеваемости ковидом в России может наступить в конце августа

Новый пик заболеваемости ковидом в России может наступить в конце августа

Ранее в Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких.

Обложка ©

unsplash.com / Soulful Stock

Алексей Берковиц
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