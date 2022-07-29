Таролог Аида Мартиросян: Эпидемия коронавируса продлится ещё три года

Карты Таро рассказали звезде телеканала ТВ-3 Аиде Мартиросян, когда закончится пандемия коронавируса. Прогноз Жезлов, Кубков, Мечей и Пентаклей оказался неутешителен: в ближайшее время болезнь никуда не уйдёт и вновь затронет весь мир. Поделать с этим человечество ничего не сможет, говорит таролог.

"Эпидемия коронавируса продлится ещё три года, но затем всё закончится", — сказала Мартиросян в специальном выпуске "Пророчества-2022", который покажут на ТВ-3 в эту субботу.