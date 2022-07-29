НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 15:59

Первый бой Мурата Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в древнем замке в Сербии

Поединок бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Мурата Гассиева против представителя США Карлоса Уэлча пройдёт 26 августа в сербском замке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

"Бой против Уэлча пройдёт в древнем замке в Сербии", заявили организаторы турнира.

Дмитрия Бивола обязали провести защиту титула чемпиона мира по боксу против Рамиреса

Дмитрия Бивола обязали провести защиту титула чемпиона мира по боксу против Рамиреса

В последний раз 28-летний россиянин выходил на ринг 22 июля 2021 года в Москве, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша. В декабре он должен был провести поединок с украинским боксёром Андреем Руденко, но бой отменили. Ранее Гассиев владел чемпионскими титулами в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA.

Уэлчу уже 42 года, но он только пять лет назад начал выступать на профессиональном ринге. На счету американца 21 победа (18 из них — нокаутами), два поражения и одна ничья. Последние поединки он проводил в Южной и Центральной Америке.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров