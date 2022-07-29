Первый бой Мурата Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в древнем замке в Сербии

Поединок бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Мурата Гассиева против представителя США Карлоса Уэлча пройдёт 26 августа в сербском замке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

"Бой против Уэлча пройдёт в древнем замке в Сербии", — заявили организаторы турнира.

В последний раз 28-летний россиянин выходил на ринг 22 июля 2021 года в Москве, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша. В декабре он должен был провести поединок с украинским боксёром Андреем Руденко, но бой отменили. Ранее Гассиев владел чемпионскими титулами в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA.