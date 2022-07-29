Суд в Белгороде закрыл дело о преступлениях фашистов в военные годы

Белгородский областной суд закрыл производство по делу о преступлениях, совершённых фашистами в годы Второй мировой войны, рассказали ТАСС в пресс-службе суда. По официальной версии, дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского производства.

Дело рассматривалось с июля 2022 года в закрытом судебном заседании по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Заявление требовало признать военными преступлениями, геноцидом против советского народа деяния, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками в годы войны на территории области.

"Производство по заявлению прокурора Белгородской области прекращено по основанию, предусмотренному абзацем 2 статьи 220 ГПК РФ", — заявили в пресс-службе.