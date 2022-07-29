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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 19:12

Иностранцам могут сократить обязательный трудовой стаж в РФ для получения гражданства

В Госдуме предложили упростить получение гражданства РФ иностранными специалистами

Некоторым иностранным специалистам могут сократить срок трудовой деятельности в России, который необходим для получения гражданства. С таким предложением выступил

депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT, ссылаясь на соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В документе указано, что сейчас лица без гражданства или иностранцы определённых профессий, в том числе специалисты в области медицины и IT-сферы, могут стать гражданами России в упрощённом порядке. Однако до этого они должны отработать в РФ не менее одного года.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с одного года до трёх или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке", — говорится в обращении.

МВД разъяснило правила упрощённого приёма украинцев в гражданство РФ
МВД разъяснило правила упрощённого приёма украинцев в гражданство РФ

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.

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Татьяна Миссуми
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