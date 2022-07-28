В Ростуризме раскритиковали идею создания чёрного списка иностранных отелей
Глава Ростуризма Догузова оценила идею реестра недружественных зарубежных отелей
Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала нецелесообразной инициативу по созданию чёрного списка иностранных отелей, где поощряется русофобия.
"Считаю, что это нецелесообразно. Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте – апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает", — написала она в своём телеграм-канале.
По словам Догузовой, в настоящее время такие случаи носят единичный характер, каждый из которых рассматривается отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. Кроме того, подобные ситуации широко освещаются и имеют общественный резонанс, после которого турист в отель просто больше не поедет, а туроператоры не станут дальше сотрудничать.
Вчера Лайф первым сообщил о том, что в России может появиться Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей, где наши туристы сталкиваются с дискриминаций и русофобией. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов направил Догузовой запрос о создании, подчеркнув, что случаи нарушения прав россиян на зарубежных курортах участились. При этом в туриндустрии предложили вместо учёта недружественных отелей создать проект Russia friendly.
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