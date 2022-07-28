В Ростуризме раскритиковали идею создания чёрного списка иностранных отелей

"Считаю, что это нецелесообразно. Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте – апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает", — написала она в своём телеграм-канале .

По словам Догузовой, в настоящее время такие случаи носят единичный характер, каждый из которых рассматривается отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. Кроме того, подобные ситуации широко освещаются и имеют общественный резонанс, после которого турист в отель просто больше не поедет, а туроператоры не станут дальше сотрудничать.