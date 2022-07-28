Вспыхнула от удара молнии: В Подмосковье сгорела дача советского режиссёра Мейерхольда

В подмосковной Балашихе сгорела дача советского театрального режиссёра-новатора Всеволода Мейерхольда. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Возгорание произошло сегодня днём в двухэтажном доме № 3 на улице Сергея Есенина. По словам свидетелей трагедии, в историческое здание могла ударить молния.

"Такое ощущение, что там хранили горючие материалы. Полыхало выше деревьев временами. И был громкий хлопок, как раз, когда туча там над ней была", — поделилась свидетельница Елена.

Как сообщили в МЧС, возгорание уже ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.