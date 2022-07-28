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28 июля, 14:37

Вспыхнула от удара молнии: В Подмосковье сгорела дача советского режиссёра Мейерхольда

В Балашихе сгорела дача советского режиссёра Мейерхольда

<p>Кадры с места пожара. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-45460_2467181" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Балашиха рулит"</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © VK / "Балашиха рулит"

В подмосковной Балашихе сгорела дача советского театрального режиссёра-новатора Всеволода Мейерхольда. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Возгорание произошло сегодня днём в двухэтажном доме № 3 на улице Сергея Есенина. По словам свидетелей трагедии, в историческое здание могла ударить молния.

"Такое ощущение, что там хранили горючие материалы. Полыхало выше деревьев временами. И был громкий хлопок, как раз, когда туча там над ней была", — поделилась свидетельница Елена.

Как сообщили в МЧС, возгорание уже ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.

На этой даче с 1926 года и вплоть до дня ареста в 1939 году жил и работал театральный режиссёр Всеволод Эмильевич Мейерхольд. В 1922 году он женился на Зинаиде Райх — бывшей супруге Сергея Есенина и стал отчимом двух детей поэта.

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Оксана Попова

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