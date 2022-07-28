Вспыхнула от удара молнии: В Подмосковье сгорела дача советского режиссёра Мейерхольда
В Балашихе сгорела дача советского режиссёра Мейерхольда
Кадры с места пожара. Обложка © VK / "Балашиха рулит"
В подмосковной Балашихе сгорела дача советского театрального режиссёра-новатора Всеволода Мейерхольда. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".
Возгорание произошло сегодня днём в двухэтажном доме № 3 на улице Сергея Есенина. По словам свидетелей трагедии, в историческое здание могла ударить молния.
"Такое ощущение, что там хранили горючие материалы. Полыхало выше деревьев временами. И был громкий хлопок, как раз, когда туча там над ней была", — поделилась свидетельница Елена.
Как сообщили в МЧС, возгорание уже ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.
На этой даче с 1926 года и вплоть до дня ареста в 1939 году жил и работал театральный режиссёр Всеволод Эмильевич Мейерхольд. В 1922 году он женился на Зинаиде Райх — бывшей супруге Сергея Есенина и стал отчимом двух детей поэта.
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