"Пора называть по-другому": Черчесов раскритиковал систему розыгрыша в Лиге чемпионов
Станислав Черчесов считает, что Лигу чемпионов пора переименовать
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов не согласен с системой розыгрыша в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Чемпионат".
Накануне в ответной встрече "Ференцварош" выиграл на выезде у братиславского "Слована" со счётом 4:1 и вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
"Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще", — сказал Черчесов.
"Это моя работа": Черчесов объяснил, как "Ференцварошу" удалось выйти в третий раунд квалификации ЛЧ
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет с азербайджанским "Карабахом". Первая игра пройдёт 3 августа в Баку, ответная — 9 августа в Будапеште.
ФК "Ференцварош"