Полянский: России удалось значительно продвинуться в выполнении задач "Операции Z"
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил успехи ВС РФ на территории Донбасса, заявив, что Россия смогла существенно продвинуться в выполнении задач "Операции Z".
"За последний месяц нам удалось значительно продвинуться в реализации задач, ставящихся в ходе специальной военной операции. С освобождением Северодонецка и Лисичанска Российские вооружённые силы и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Полянский отметил, что в настоящее время идёт планомерное наступление в ДНР. А также добавил, что в целом в республиках освобождено уже 255 населённых пунктов. При этом полное освобождение Донбасса, по его словам, остаётся лишь вопросом времени.
Как писал Лайф ранее, первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявлял, что территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооружённых сил Украины до конца августа. Также и советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что местные силовые подразделения готовы взять ДНР под собственный контроль до завершения лета 2022 года.
ТАСС / Красильников Станислав