Полянский: России удалось значительно продвинуться в выполнении задач "Операции Z"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил успехи ВС РФ на территории Донбасса, заявив, что Россия смогла существенно продвинуться в выполнении задач "Операции Z".

"За последний месяц нам удалось значительно продвинуться в реализации задач, ставящихся в ходе специальной военной операции. С освобождением Северодонецка и Лисичанска Российские вооружённые силы и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Полянский отметил, что в настоящее время идёт планомерное наступление в ДНР. А также добавил, что в целом в республиках освобождено уже 255 населённых пунктов. При этом полное освобождение Донбасса, по его словам, остаётся лишь вопросом времени.