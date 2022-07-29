ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 16:18
3646

Полянский: России удалось значительно продвинуться в выполнении задач "Операции Z"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил успехи ВС РФ на территории Донбасса, заявив, что Россия смогла существенно продвинуться в выполнении задач "Операции Z".

"За последний месяц нам удалось значительно продвинуться в реализации задач, ставящихся в ходе специальной военной операции. С освобождением Северодонецка и Лисичанска Российские вооружённые силы и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Полянский отметил, что в настоящее время идёт планомерное наступление в ДНР. А также добавил, что в целом в республиках освобождено уже 255 населённых пунктов. При этом полное освобождение Донбасса, по его словам, остаётся лишь вопросом времени.

Пушилин: Пора освобождать Киев, Харьков, Одессу и другие русские города
Пушилин: Пора освобождать Киев, Харьков, Одессу и другие русские города

Как писал Лайф ранее, первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявлял, что территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооружённых сил Украины до конца августа. Также и советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что местные силовые подразделения готовы взять ДНР под собственный контроль до завершения лета 2022 года.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar