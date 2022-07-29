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29 июля, 16:32

Continental возобновит производство шин в Калуге с 1 августа

Предприятие по выпуску шин Continental снова запустит работу в Калуге с 1 августа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в марте этого года немецкий производитель шин Continental приостановил работу в России из-за спецоперации РФ на Украине. Однако в апреле компания решила временно возобновить производство в Калуге, объяснив это боязнью уголовного преследования из-за возможного нарушения прав российских сотрудников.

Обложка ©

Telegram / Владислав Шапша

Татьяна Миссуми

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