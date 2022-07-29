Continental возобновит производство шин в Калуге с 1 августа
Предприятие по выпуску шин Continental снова запустит работу в Калуге с 1 августа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в марте этого года немецкий производитель шин Continental приостановил работу в России из-за спецоперации РФ на Украине. Однако в апреле компания решила временно возобновить производство в Калуге, объяснив это боязнью уголовного преследования из-за возможного нарушения прав российских сотрудников.
Telegram / Владислав Шапша