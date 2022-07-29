В Испании придумали новый способ экономии электроэнергии с помощью галстука
Премьер Испании Санчес призвал отказаться от галстука для экономии электроэнергии
Премьер Испании Педро Санчес изобрёл новый способ экономии электроэнергии. Для этого он призвал отказаться от галстука, передаёт агентство Europa Press.
По словам Санчеса, если в тёплое время года, а особенно в летнюю жару, не надевать галстук и обходиться без лишних аксессуаров в одежде, можно сократить использование кондиционера, тем самым уменьшив потребление электроэнергии. Причём продемонстрировал новый способ он на своём же примере и явился на пресс-конференцию без галстука.
"Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров, и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук", — заявил испанский премьер.
А, например, французским магазинам с кондиционерами в целях экономии запретили держать двери открытыми. Также под ограничением и световая реклама. Нарушителям будут выписывать штрафы: до 750 евро за открытые двери и 1500 — за не выключенную рекламу. При этом запрет на световые вывески не будет касаться вокзалов и аэропортов.
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