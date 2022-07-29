В Испании придумали новый способ экономии электроэнергии с помощью галстука

Премьер Испании Педро Санчес изобрёл новый способ экономии электроэнергии. Для этого он призвал отказаться от галстука, передаёт агентство Europa Press.

По словам Санчеса, если в тёплое время года, а особенно в летнюю жару, не надевать галстук и обходиться без лишних аксессуаров в одежде, можно сократить использование кондиционера, тем самым уменьшив потребление электроэнергии. Причём продемонстрировал новый способ он на своём же примере и явился на пресс-конференцию без галстука.

"Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров, и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук", — заявил испанский премьер.