Банк России не исключил отмену торгов долларом и евро

Центробанк моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы в условиях санкций. Таким образом регулятор прокомментировал публикацию Forbes о подготовке к отмене торгов долларами и евро.

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", — говорится в распространённом в пятницу пресс-релизе Банка России.

Отметим, что сейчас из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится "Национальный расчётный депозитарий", который входит в группу Московской биржи. Сама Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) на сегодняшний день не находятся под ограничениями.