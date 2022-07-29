В Подмосковье врачи спасли мужчине перерезанную бензопилой руку
В Московской области врачи спасли мужчине руку, которую он по неосторожности перерезал бензопилой. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
75-летний мужчина с сильным кровотечением поступил в Коломенскую областную больницу. Оказалось, что у него повреждены мышцы, сухожилия, нервы и плечевая артерия предплечья. При этом сотрудники скорой помощи ещё на месте перетянули его руку жгутом, чтобы пенсионер не погиб. Теперь же перед врачами в больнице стоял вопрос о сохранении его конечности.
"Уже спустя час после того, как в конечность перестаёт поступать кровь, может развиться ишемия — опасное состояние, которое может привести к необратимым последствиям для здоровья", — отметила заместитель главного врача Коломенской областной больницы по медицинской части Ольга Миронова.
Оказывать помощь неосторожному мужчине пришлось сразу нескольким специалистам — травматологу, нейрохирургу и сосудистому хирургу из МОНИКИ. В итоге благодаря профессионализму врачей удалось не просто спасти пациенту руку, но и восстановить её двигательные функции.
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