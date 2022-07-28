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28 июля, 14:50

Минстрой предложил передавать невостребованные квартиры ветеранам и инвалидам ВОВ

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил наделить российские регионы правом передавать невостребованные квартиры, купленные за счёт федерального бюджета, некоторым категориям граждан, в том числе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также членам их семей.

"Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам РФ на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, невостребованные гражданами, для обеспечения жильём граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства", — сказал Файзуллин на заседании правительства.

Получить такую квартиру, согласно документу, также смогут граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учёт по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года. Файзуллин пояснил, что некоторые купленные регионами квартиры могут оказаться невостребованными в связи с тем, что граждане, которым они полагались, были уволены с военной службы. Либо они были сняты с учёта из-за изменения места жительства или отказа от получения недвижимости. Предложенный законопроект поможет эффективнее использовать жилой фонд российских регионов, уверен глава Минстроя.

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Ранее Лайф писал о том, что Минфин предложил ввести три новые льготы при уплате НДФЛ. В частности, ведомство рекомендовало дать россиянам право возвращать расходы на лечение детей, признанных судом недееспособными, вне зависимости от их возраста.

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Unsplash

Александра Васильева

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