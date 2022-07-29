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29 июля, 19:14

Захарова осадила Японию по вопросу принадлежности Курил

Захарова назвала неуместной попытку протеста Токио по военным учениям РФ на Курилах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Токио по поводу российских военных учений у южной части Курильских островов. Критику и просьбы властей не проводить их в данном регионе дипломат назвала неуместной, об этом сообщается в распространённом МИД РФ комментарии.

"Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного "протеста" в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония "требует исключить" Южные Курилы из зоны проведения российских военных учений", — гласит текст релиза.

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Отдельное внимание Захарова обратила на принадлежность Южных Курил, которые являются "неотъемлемой частью территории Российской Федерации". Этот факт, как указала дипломат, не подлежит никаким сомнениям.

Напомним, Минобороны РФ анонсировало проведение с 30 августа по 5 сентября стратегических учений "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа. В манёврах примут участие части сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран. Будут задействованы полигоны Биджан, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.

Узнав о планах России, Токио через дипломатические каналы направил Москве 27 июля представление с призывом исключить из зоны проведения учений Курильские острова. Как заявили власти Японии, это противоречит позиции страны по территориальному вопросу.

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Николь Вербер

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