Захарова осадила Японию по вопросу принадлежности Курил

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Токио по поводу российских военных учений у южной части Курильских островов. Критику и просьбы властей не проводить их в данном регионе дипломат назвала неуместной, об этом сообщается в распространённом МИД РФ комментарии.

"Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного "протеста" в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония "требует исключить" Южные Курилы из зоны проведения российских военных учений", — гласит текст релиза.

Отдельное внимание Захарова обратила на принадлежность Южных Курил, которые являются "неотъемлемой частью территории Российской Федерации". Этот факт, как указала дипломат, не подлежит никаким сомнениям.

Напомним, Минобороны РФ анонсировало проведение с 30 августа по 5 сентября стратегических учений "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа. В манёврах примут участие части сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран. Будут задействованы полигоны Биджан, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.