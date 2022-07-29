"Они не хотели": Пентагон неуклюже оправдал удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
В Пентагоне утверждают, что удар по СИЗО в Еленовке получился у ВСУ "непреднамеренным"
В Пентагоне сделали попытку оправдать удар по СИЗО в Еленовке, где погибли украинские военнопленные. Высокопоставленный представитель военного ведомства США заявил, что Украина, возможно, и атаковала этот объект, но сделала это непреднамеренно.
"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", — приводит РИА "Новости" слова чиновника.
Ранее журналист Сергей Долгов предположил, что ракетный удар по бараку с украинскими пленными, возможно, был нанесён ВСУ для того, чтобы остановить поток откровений военнопленных, которые в последние дни не скупились на детали и раскрывали преступные приказы украинского руководства. В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Полянский высказал мнение, что инциденты с обстрелом следственных изоляторов лишь подстегнут процесс сдачи в плен мобилизованных украинцев.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", увеличилось до 53 человек. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.
LIFE