Украинские военнопленные в Еленовке могли быть уничтожены по приказу Киева Журналист Сергей Долгов — о том, какие настолько неприятные для Киева факты вскрыли военнопленные, что ВСУ пришлось их убивать американскими ракетами. 12866 12866 Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен боевики батальона "Азов", который был обстрелян ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Фото © ТАСС / Белозерцев Вадим

Удар ракетами HIMARS по бараку с украинскими пленными в селе Еленовка в Донецкой Народной Республике, возможно, был нанесён ВСУ, чтобы остановить поток откровений военнопленных, которые в последние дни не скупились на детали и раскрывали преступные приказы украинского руководства. Вероятно, азовцы, находящиеся в плену, готовы были подтвердить их на международном трибунале. В итоге убито 53 пленных, десятки получили ранения, также погибло восемь граждан ДНР. Причём обстрел был совершён не случайно, а специально, ведь американские РСЗО стреляют высокоточными и весьма дорогими ракетами, которые есть лишь в распоряжении украинских сил. Судя по расположению тел на кадрах, снятых российскими СМИ после обстрела, большинство бывших азовцев, пограничников, морских пехотинцев, находившихся в помещении, спали. Это не только месть за признания, но и акт устрашения. Стоило ли три месяца защищать завод "Азовсталь", чтобы в итоге сдаться и быть уничтоженными собственным командованием во сне?

Кто-то, конечно, скажет, что Киев отрабатывает тему о жестокости русских для того, чтобы создать нужный информационный фон под планирующуюся атаку на Херсон. И поскольку обменять азовцев не получается, то в офисе Зеленского, видимо, расценили, что от мёртвых "героев" пользы будет больше, нежели от живых. Но, возможно, куда более важным мотивом для Киева стало желание замести следы и убрать людей, которые рассказывали о преступлениях высшего руководства.

В последнее время СМИ стали выдавать шокирующие подробности из интервью боевиков "Азова", которые противоречили всей украинской пропаганде: террористические методы они называли ведением боя в городских условиях и делились подробностями, кто именно требовал снимать российских военнопленных и издевательства над ними. Националисты, по словам военнопленных, стали для Украины инструментом, которым Киев активно пользуется.

Рассказывали боевики и о массовых убийствах жителей Мариуполя, которых "Азов" вроде как защищал от "русских оккупантов". — Расстреляли автобус, который не остановился. Ну, на требование командира не остановился. Он пытался скрыться, но его расстреляли. <…> Они (азовцы. — Прим. Лайфа) открыли заднюю дверь, копошились... и забрали какие-то четыре сумки. И уехали на завод, — сознался боевик Андрей Пилявский.

Детали о том, как брали в заложники гражданских жителей Мариуполя, стали уже обычными в признаниях пленных украинских вояк. — Да, это тактика ведения городского боя… Если мы туда (в дома. — Прим. Лайфа) заходим, то начинаем бодаться с врагом, а люди могут попасть под раздачу, — рассказал командир отделения "Азова" Виктор Цабрик.

О том, что приказ убивать российских пленных исходил в том числе из Офиса президента Украины, в частности от советника главы режима Алексея Арестовича, россияне узнали от пленных буквально вчера. По словам пиарщика "Азова" Дмитрия Козацкого, известного как Орест, так Киев хотел напугать российское общество и вызвать народные протесты в России, которые требовали бы от Путина не отправлять больше солдат на Украину.

Без камеры же, то есть следователям и журналистам, азовцы рассказали несоизмеримо больше. — Они сами в разговоре говорили мне, что ненавидят украинскую власть. Злость, обиду, негодование та вызвала у них, когда пиарилась на их стоянии в Мариуполе, — комментирует известная российская правозащитница Марина Ахмедова. — Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы все погибли, а не ушли в плен. Сегодня ночью эта власть перестала предупреждать и навалила снарядов в барак с военнопленными… Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают, и казнила как минимум сорок своих человек. Да, их показания в тех же уголовных делах останутся, но теперь не будет как минимум пятидесяти трёх убитых, которые свои показания были готовы подтвердить.

Другого способа у режима Зеленского заткнуть этот фонтан красноречия не было. Заклеймить азовцев предателями, как киевский режим делал в отношении других инакомыслящих, уже нельзя, ведь на пленных бойцах поставили клеймо национальных героев. Можно сказать, что "русские орки" сломали/купили одного, двух, трёх бойцов, однако с каждым днём признаний становилось всё больше. Выменять их и потом на пресс-конференции заставить говорить о том, что президент России лично приставлял пистолет к виску "украинских героев", чтобы они на камеру клеветали на "святого" Зеленского, тоже нельзя, ведь те бойцы, которые рассказали правду, вряд ли пойдут на обмен.

Однако при всей опасности болтающих азовцев пленные стали представлять и другую угрозу, куда более серьёзную. Дело в том, что в июле супруга одного из пленных морпехов, Марина Ашифина, пока другие жёны донимали звонками администрацию Зеленского, катались по европейским фондам, умоляли о помощи папу римского и других западных персон, просто приехала в Россию и через российско-дэнээровскую границу (то есть без фильтраций и без иных проблем) попала в Донецк. Где её не убили, не расчленили и не изнасиловали, а организовали встречу с уполномоченным по правам человека Дарьей Морозовой, которая очень быстро устроила свидание Марины с мужем Павлом.

И проблема даже не в том, что Павел на камеру рассказал: на Украину возвращаться не собирается и только в ДНР он узнал, кто такие Ленин и Сталин. Опасно, что по пути Марины могут пойти другие жёны. После чего станут рассказывать на Украине о том, что в ДНР живут такие же люди и что руководству Донецкой Народной Республики, в отличие от Киева, не наплевать на судьбу пленных бойцов и их семей.

Вот и было принято решение пленных бойцов обнулить, максимально сократив количество интервьюеров. Чтобы ездить было не к кому.

Где теперь будут содержать военнопленных с Украины? 0 Скорее всего, переведут подальше, увеличив расстояние до 300 км от фронта В России Есть Колыма, Сибирь, Урал

Авторы Сергей Долгов