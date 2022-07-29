Ликвидация свидетелей: Украинские военнопленные в Еленовке могли быть уничтожены по приказу Киева Журналист Сергей Долгов — о том, какие настолько неприятные для Киева факты вскрыли военнопленные, что ВСУ пришлось их убивать американскими ракетами. 29 июля, 18:31 Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен боевики батальона "Азов", который был обстрелян украинскими вооружёнными силами из американских РСЗО HIMARS. Фото © ТАСС / Белозерцев Вадим

Удар ракетами HIMARS по бараку с украинскими пленными в селе Еленовка в Донецкой Народной Республике, возможно, был нанесен ВСУ, чтобы остановить поток откровений военнопленных, которые в последние дни не скупились на детали и раскрывали преступные приказы украинского руководства. Вероятно, азовцы, находящиеся в плену готовы были подтвердить их на международном трибунале. В итоге убито 53 пленных, десятки получили ранения, также погибло восемь граждан ДНР. Причём обстрел был совершён не случайно, а специально, ведь американские РСЗО стреляют высокоточными и весьма дорогими ракетами, которые есть лишь в распоряжении украинских сил. Судя по расположению тел на кадрах, снятых российскими СМИ после обстрела, большинство бывших азовцев, пограничников, морских пехотинцев, находившихся в помещении, спали. Это не только месть за признания, но и акт устрашения. Стоило ли три месяца защищать завод "Азовсталь", чтобы в итоге сдаться и быть уничтоженными собственным командованием во сне?

Кто-то, конечно, скажет, что Киев отрабатывает тему о жестокости русских для того, чтобы создать нужный информационный фон под планирующуюся атаку на Херсон. И поскольку азовцев обменять не получается, то в офисе Зеленского, видимо, расценили, что от мёртвых азовцев пользы будет больше, нежели от живых. Но куда более важным мотивом для Киева, возможно, стало желание замести следы и убрать людей, которые стали рассказывать о преступлениях высшего руководства.

В последнее время СМИ стали выдавать шокирующие подробности из интервью боевиков "Азова", которые противоречили всей украинской пропаганде, — террористические методы они называли ведением боя в городских условиях и делились подробностями, кто именно требовал снимать российских военнопленных и издевательства над ними. Националисты, по словам военнопленных, стали для Украины инструментом, которым Киев активно пользуется.

Рассказывали боевики и о массовых убийствах жителей Мариуполя, которых "Азов" вроде как защищал от "русских оккупантов". — Расстреляли автобус, который не остановился. Ну, на требование командира не остановился. Он пытался скрыться, но его расстреляли <…> Они (азовцы. — Прим. Лайфа) открыли заднюю дверь, копошились... и забрали какие-то четыре сумки. И уехали на завод, — сознался боевик Андрей Пилявский.

Детали о том, как брали в заложники гражданских жителей Мариуполя, стали уже обычными в признаниях пленных украинских вояк. — Да, это тактика ведения городского боя… Если мы туда (в дома. — Прим. Лайфа) заходим, то начинаем бодаться с врагом, а люди могут попасть под раздачу, — рассказал командир отделения "Азова" Виктор Цабрик.

О том, что приказ убивать российских пленных исходил в том числе из Офиса президента Украины, в частности от советника главы режима Алексея Арестовича, россияне узнали от пленных буквально вчера. По словам пиарщика "Азова" Дмитрия Козацкого, известного как Орест, так Киев хотел напугать российское общество и вызвать народные протесты в России, которые требовали бы от Путина не отправлять больше солдат на Украину.

Без камеры же, то есть следователям и журналистам, азовцы рассказали несоизмеримо больше. — Они сами в разговоре говорили мне, что ненавидят украинскую власть. Злость, обиду, негодование та вызвала у них, когда пиарилась на их стоянии в Мариуполе, — комментирует известная российская правозащитница Марина Ахмедова. — Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы все погибли, а не ушли в плен. Сегодня ночью эта власть перестала предупреждать и навалила снарядов в барак с военнопленными… Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают, и казнила как минимум сорок своих человек. Да, их показания в тех же уголовных делах останутся, но теперь не будет как минимум пятидесяти трёх убитых, которые свои показания были готовы подтвердить.

Другого способа у режима Зеленского заткнуть этот фонтан красноречия не было. Заклеймить азовцев предателями, как киевский режим делал в отношении других инакомыслящих, уже нельзя, ведь на пленных бойцах поставили клеймо национальных героев. Можно сказать, что "русские орки" сломали/купили одного, двух, трёх бойцов, однако с каждым днём признаний становилось всё больше. Выменять их и потом на пресс-конференции заставить рассказывать о том, что президент России лично приставлял пистолет к виску "украинских героев" и заставлял их на камеру клеветать на святого Зеленского, тоже нельзя, ведь те бойцы, которые рассказали правду, вряд ли пойдут на обмен.

Однако при всей опасности болтающих азовцев пленные стали представлять и другую, куда более серьёзную угрозу. Дело в том, что в июле жена одного из пленных морпехов Марина Ашифина, пока другие жёны донимали звонками администрацию Зеленского, катались по европейским фондам, умоляли о помощи папу римского и других западных персон, просто приехала в Россию и через российско-дэнээровскую границу (то есть без фильтраций и без иных проблем) попала в Донецк. Где её не убили, не расчленили и не изнасиловали, а организовали встречу с уполномоченным по правам человека Дарьей Морозовой, которая очень быстро устроила свидание Марины с мужем Павлом.

И дело тут даже не в том, что Павел на камеру рассказал: на Украину возвращаться не собирается и только в ДНР он узнал, кто такие Ленин и Сталин, а дело в том, что по пути Марины могут пойти другие жёны. После чего станут рассказывать на Украине о том, что в ДНР живут такие же люди и что руководству Донецкой Народной Республики, в отличие от Киева, не наплевать на судьбу пленных бойцов и их семей.

Вот и было принято решение пленных бойцов обнулить, максимально сократив количество интервьюеров. Чтобы ездить было не к кому.

Где теперь будут содержать военнопленных с Украины? 0 Скорее всего, переведут подальше, увеличив расстояние до 300 км от фронта В России Есть Колыма, Сибирь, Урал

Авторы Сергей Долгов