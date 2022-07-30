Лайф публикует видео с выжившими после атаки ВСУ в Еленовке
Выжившие азовцы рассказали, что произошло при ударе по колонии в Еленовке системами HIMARS
Выжившие пленные азовцы рассказали об ударе Вооружёнными силами Украины системами HIMARS по колонии в Еленовке. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Рассказы выживших пленных © Видео © Telegram / SHOT
"Прилёт был сильный, мощный. Всё начало гореть. Мы начали выбираться", — рассказал один из оставшихся в живых азовцев.
По словам пленных, прилётов было несколько, в тот момент все ещё спали. Также пленные отмечают, что не ожидали такого отношения со стороны украинского командования.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", увеличилось до 53 человек. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.
Telegram / SHOT