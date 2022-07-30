"Прилёт был сильный, мощный. Всё начало гореть. Мы начали выбираться", — рассказал один из оставшихся в живых азовцев.

По словам пленных, прилётов было несколько, в тот момент все ещё спали. Также пленные отмечают, что не ожидали такого отношения со стороны украинского командования.