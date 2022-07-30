В ООН обвинили Запад в потворстве убийствам в Донбассе

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что народы РФ и Украины не готовы забыть западным странам.

"Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом", — приводит РИА "Новости" слова дипломата, сказанные на заседании Совбеза ООН.

Полянский подчеркнул, что партнёры Украины, поставляющие ей дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, сдвигают дальше на Запад условную линию безопасности, которая так необходима для мирного развития этих районов. Он призвал задуматься также над тем, что впоследствии так или иначе "всё равно придётся жить рядом и сотрудничать".