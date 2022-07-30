"Я ненавижу русских": Консул Норвегии наорала на сотрудников отеля в Мурманске из-за долгой уборки номера
Консул Норвегии устроила скандал в отеле в Мурманске и заявила о ненависти к русским
Консул Норвегии Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле. При этом она высказала своё отношение к гостинице, русским женщинам и россиянам вообще. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
Норвежский консул накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера. Видео © Telegram / Mash
"Я ненавижу русских! <...> Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирает абы как — это не уборка", — сказала она.
Как выяснилось, дело в том, что консулу не понравилось, что ей предложили подождать окончания уборки в номере. В результате все недовольства Эллингсен высказала администрации отеля. При этом консул совсем не лестно отзывалась о самой гостинице, в том числе отметив, что она является "позором".
В пресс-службе МИД Норвегии в Осло рассказали, что не слышали о подобных заявления Эллингсен. А в ответ на попытку поведать эту историю собеседница из ведомства повесила трубку сразу после фразы: "Она заявила, что ненавидит русских".
Ранее МИД России заявил о шокирующей дикостью тотальной русофобии на Западе. В ведомстве перечислили некоторые из самых распространённых нарушений в этой сфере. Среди них — отказ от оказания россиянам слуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), арест имущества, принуждение к публичному покаянию, отстранение от спортивных состязаний и так далее.
Кадр из видео Telegram / Mash