Британская Gazprom Energy сменила название, чтобы минимизировать ассоциации с "Газпромом"

Британская компания Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название, чтобы ещё больше дистанцироваться от российского "Газпрома". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла свою деятельность под названием Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., отражение нового названия материнской компании Securing Energy for Europe GmbH", — указывается в материале.