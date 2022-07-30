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30 июля, 14:03

Британская Gazprom Energy сменила название, чтобы минимизировать ассоциации с "Газпромом"

Bloomberg: В Британии Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название

Британская компания Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название, чтобы ещё больше дистанцироваться от российского "Газпрома". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла свою деятельность под названием Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., отражение нового названия материнской компании Securing Energy for Europe GmbH", — указывается в материале.

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А ранее ФРГ не решилась национализировать "дочку" "Газпрома", побоявшись разозлить Россию. Как стало известно, канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за возможной реакции президента РФ Владимира Путина.

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Getty Images / UBerk Ozkan / Anadolu Agency

Светлана Оперук

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