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30 июля, 13:49

Учредитель сгоревшего в Москве хостела заявил о готовности выплатить ущерб семьям погибших

Учредитель хостела в Москве Рауф Миронов, где при пожаре погибло восемь человек, заявил, что готов выплатить компенсации семьям умерших.

"Готов решить все вопросы о компенсации родственникам погибших в этой трагедии", — сказал он в Пресненском суде столицы.

При этом Миронов отказался от предъявленных обвинений. По его мнению, выявленные ранее недостатки в хостеле были устранены.

Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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