Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье

Два человека погибли и ещё четверо получили травмы в результате аварии с микроавтобусом и КамАЗом на трассе в Ставропольском крае. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл сегодня днём около 13:00 по московскому времени возле села Казьминское на полевой дороге. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись. В результате ДТП погибли два человека — пассажиры микроавтобуса, ещё четверо получили травмы, включая водителя. Всего в в "Форде" ехали 15 пассажиров.

"Прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кадры с места ДТП, где столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.