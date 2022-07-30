Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье
Кадры с места ДТП на Ставрополье, где столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
Два человека погибли и ещё четверо получили травмы в результате аварии с микроавтобусом и КамАЗом на трассе в Ставропольском крае. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл сегодня днём около 13:00 по московскому времени возле села Казьминское на полевой дороге. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись. В результате ДТП погибли два человека — пассажиры микроавтобуса, ещё четверо получили травмы, включая водителя. Всего в в "Форде" ехали 15 пассажиров.
"Прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кадры с места ДТП, где столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
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